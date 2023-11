Juan Diego Florez, ténor & Vincenzo Scalera, piano – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 4 décembre 2023, PARIS.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. JUAN DIEGO FLÓREZ Vincenzo Scalera – Donizetti, Massenet, Rossini, VerdiRécital• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMMEAirs d’opéras de Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Gioachino Rossini et Giuseppe VerdiDISTRIBUTIONJuan Diego Flórez , ténorVincenzo Scalera , piano Depuis ses débuts fulgurants au Festival de Pesaro en 1996, le ténor Juan Diego Flórez fait briller au firmament son timbre généreux aux aigus solaires, ses phrases ductiles et son charisme ardent. Avec une prédilection pour ses premières amours. Reconnu comme l’une des plus grandes voix belcantistes d’aujourd’hui, Juan Diego Flórez s’est aussi épanoui spontanément sur la scène de l’opéra français, qui lui offre des rôles plus dramatiques. Ces différentes facettes de son tempérament et de son intelligence vocale séduisent les maisons d’opéra les plus prestigieuses et les publics les plus exigeants. Il les dévoile ici au miroir du piano de Vincenzo Scalera, accompagnateur sollicité par les plus grandes voix, qui fut aussi professeur et répétiteur à la Scala de Milan. Le ténor péruvien et le pianiste italo-américain affichent ensemble depuis plusieurs saisons leur belle complicité sur la scène du récital, de Carnegie Hall à Salzbourg, en passant par la Philharmonie de Paris. Production Les Grandes voix Juan Diego Florez, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Juan Diego Florez, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

