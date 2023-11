Orchestre de Paris, Philippe Jordan, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 30 novembre 2023, PARIS.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / PHILIPPE JORDAN Schubert, BrucknerConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Franz SchubertSymphonie n° 8 « Inachevée »ENTRACTEAnton BrucknerSymphonie n° 9DISTRIBUTIONOrchestre de ParisPhilippe Jordan , direction Il n’est pas rare que les partitions inachevées soient aussi les plus accomplies : ainsi de la plus mystérieuse des symphonies schubertiennes, devenue emblématique du répertoire, et du chef-d’œuvre tardif de Bruckner, riche d’introspection métaphysique. Un sombre motif aux cordes graves, une mélopée plaintive du hautbois : dès les premières mesures, l’Inachevée happe l’auditeur pour le projeter dans le mystère schubertien, où le chant se fait dramatique et pénétré de désolation, presque de terreur. Deux mouvements seulement, le second plus consolant, pour une « Inachevée », qui, bien loin d’être inaccomplie, constitue l’un des sommets du romantisme musical. En regard, quelle meilleure réponse que la Neuvième de Bruckner, dont le compositeur, malade, ne peut venir à bout ? De cette œuvre dédiée « dem lieben Gott », « au bon Dieu », nous sont parvenus trois mouvements : un premier « solennel et mystérieux », où la tension est portée par des cuivres impérieux ; un second martelant, telle une dantesque course à l’abîme évoquant presque Stravinski ; puis un Adagio conclusif, testamentaire, dans lequel retentit un choral sous lequel le compositeur a inscrit la formule « Abschied vom Leben », « Adieu à la vie » : libre à chaque auditeur d’y entendre l’angoisse d’un mourant ou la confiante résignation d’un homme se remettant entre les mains de son créateur. Orchestre de Paris, Philippe Jordan, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Orchestre de Paris, Philippe Jordan, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

