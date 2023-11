Bruce Liu – Bach, Chopin, Kapoustine, Rameau…- Philharmonie de Paris, Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 28 novembre 2023, PARIS.

Bruce Liu – Bach, Chopin, Kapoustine, Rameau…- Philharmonie de Paris, Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-28 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente Récital piano—————–BRUCE LIU• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h55 dont 1 entractePROGRAMMEJohann Sebastian BachSuite Française n°5Frédéric ChopinSonate n° 2Nikolaï KapoustineVariations op.41ENTRACTEJean-Philippe RameauExtraits des Deuxième et Troisième Livres de pièces de clavecinSergueï ProkofievSonate n° 7DISTRIBUTIONBruce Liu , piano Couronné en 2021 du premier prix du Concours Chopin de Varsovie qui le propulse à vingt-quatre ans sur la scène internationale, Bruce Liu embrasse un répertoire sans exclusive, de Bach à Prokofiev et Kapoustine, sans oublier bien entendu Chopin. Bruce Liu est de ces révélations fulgurantes dont les débuts précoces en scène à onze ans, notamment avec l’Orchestre Philharmonique d’Israël et l’Orchestre Symphonique de Montréal, puis les victoires répétées en concours présageaient d’un tempérament de soliste. « Ce que nous avons tous en commun, c’est notre différence », aime-t-il aujourd’hui à philosopher. Tout imprégné de diversité culturelle, le pianiste canadien aux origines chinoises, né à Paris et élevé à Montréal où il bénéficie entre autres de l’enseignement de Dang Thai Son, aborde son instrument dans l’immensité de ses répertoires, de ses styles et de ses époques. Il y déploie un jeu libre et inspiré, spontanément virtuose, animé d’un véritable don à faire surgir l’insoupçonné. Bruce Liu, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Bruce Liu, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

35.2

EUR35.2.

