Bach- Temps et Eternité, Pygmalion – Raphaël Pichon – Philharmonie de Paris, Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-27 à 20:00 (2023-11-27 au ). Tarif : 29.7 à 57.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. Concert vocal• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 2h00 dont 1 entractePROGRAMMEJohann Sebastian BachCantate BWV 110 « Unser Mund sei voll Lachens »Johann Christoph Bach »Mit weinen hebt sich’s an »Johann Sebastian BachCantate BWV 25 « Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe »*ENTRACTECantate BWV 66/1 « Erfreut euch, ihr Herzen »ChorCantate BWV 80 « Ein feste Burg ist unser Gott »Messe en si mineurSanctusDISTRIBUTIONPygmalion – chœur et orchestreRaphaël Pichon , directionNikola Hillebrand , sopranoLucile Richardot , mezzo-sopranoLaurence Kilsby , ténor Tomás Král, basse Après leur « trilogie sacrée » Christus du printemps 2022, autour de la musique consacrée par Bach à la figure de Jésus, Pygmalion revient sous la direction de Raphaël Pichon dans un programme de cantates du compositeur. Pour Raphaël Pichon, Bach a été une révélation d’enfance : à 9 ans, il chante une Passion selon saint Jean et l’expérience lui fait l’effet d’un électrochoc. « Bach est le foyer indispensable à ma vie musicale, explique-t-il. Son œuvre est si riche, d’une telle immensité, qu’elle nous offre la possibilité de revenir inlassablement à elle pour découvrir toujours de nouveaux territoires, de nouveaux détails. » Dont acte. Le programme qu’il élabore pour ce nouveau concert à la Philharmonie fait dialoguer plusieurs cantates du compositeur (dont « Ein feste Burg ist unser Gott » BWV 80, sur l’un des cantiques les plus aimés des protestants) avec le Sanctus de la future Messe en si, composé en 1724, et une aria de l’un de ses fils. Il l’intitule Temps et éternité, d’après le titre d’un des ouvrages de chevet du compositeur, qui tentait d’expliquer la portée de chacun des évangiles. Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, Lucile Richardot, Christian Immler, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon, Lucile Richardot, Christian Immler, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

