Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente GUSTAV MAHLER / SYMPHONIE DES « MILLE » Orchestre de Paris – Daniel HardingConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMMEGustav MahlerSymphonie n° 8 « des Mille »DISTRIBUTIONOrchestre de ParisOrchestre du Conservatoire de ParisChœur de l'Orchestre de ParisChœur d'enfants de l'Orchestre de ParisLe Jeune Chœur de Paris du CRR de ParisLa Maîtrise de Paris du CRR de ParisDaniel Harding , directionJohanni van Oostrum , sopranoGolda Schultz , sopranoJohanna Wallroth , sopranoJamie Barton , mezzo-sopranoMarie-Andrée Bouchard Lesieur , mezzo-sopranoAndrew Staples , ténorChristopher Maltman , barytonTareq Nazmi , basseMarc Korovitch , chef de choeurEdwige Parat , chef de choeurRémi Aguirre Zubiri , chef de choeur associéEdwin Baudo , chef de choeur associéDésirée Pannetier , cheffe de choeur associéeBéatrice Warcollier , cheffe de choeur associée Les normes de la symphonie sont pulvérisées dans cette partition mythique, à laquelle un imprésario offrit son surnom « des Mille », et que Mahler conçut comme un hymne à l'étincelle créatrice, au génie de l'humanité et à l'immensité de l'univers. Avec son effectif pléthorique, ses deux chœurs mixtes, son chœur d'enfants, ses huit solistes, son souffle dramatique et liturgique, la Symphonie n° 8 de Mahler est l'un des « monstres sacrés » du répertoire. Sa création à Munich, en 1910, valut un triomphe au compositeur et fit d'emblée entrer la partition dans la légende. Révolutionnaire, puisque la voix y intervient de bout en bout, la Huitième s'apparente davantage à une immense cantate qu'à une symphonie au sens habituel. Elle ne comprend que deux mouvements. Le premier, qui s'ouvre dans une déflagration d'énergie, est conçu autour de l'hymne latin Veni creator spiritus, et célèbre la volonté créatrice. L'immense second mouvement, aux problématiques plus humaines – voire humanistes – est fondé pour sa part sur Le Second Faust de Goethe : hymne à l'amour, à la puissance du féminin, il reconfigure le matériau musical du premier mouvement et sert à la fois d'Adagio, de Scherzo et de Finale à une œuvre dans laquelle Mahler, de manière très consciente, repoussa toutes les limites. En partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Orchestre de Paris, Daniel Harding, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

