Orchestre de Paris Klaus Mäkelä, Ravel, Saint-Saëns, Dowlan – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 15 novembre 2023, PARIS.

Orchestre de Paris Klaus Mäkelä, Ravel, Saint-Saëns, Dowlan – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE PARIS / KLAUS MÄKELÄ Alexandre Kantorow – Ravel, Saint-Saëns, Dowland, SchumannConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Maurice RavelShéhérazade – Ouverture de féérieCamille Saint-SaënsConcerto pour piano n° 5 « Égyptien »ENTRACTEJohn DowlandLachrimae AntiquaeRobert SchumannSymphonie n° 2DISTRIBUTIONOrchestre de ParisKlaus Mäkelä , directionAlexandre Kantorow , piano Deux visages du voyage se contemplent : les séductions d’un exotisme fantasmé, avec les partitions de Saint-Saëns et Ravel, et le voyage « intérieur », avec la profondeur élégiaque de Dowland et la plus douloureuse des symphonies schumaniennes. Seule rescapée d’un projet juvénile d’opéra orientaliste, l’Ouverture Shéhérazade de Ravel (1898) est une page pleine de couleurs chatoyantes, dans laquelle se perçoit aisément l’influence de Rimski-Korsakov, et, plus largement, de la musique russe. Le chant du hautbois solo, au début, rappelle le formidable mélodiste que devait devenir Ravel. À peine antérieur (1896) est le Concerto n° 5 de Saint-Saëns, qui propose une autre « vision d’Orient » puisqu’il fut inspiré par un séjour à Louxor, en Égypte. C’est surtout dans l’Andante que se manifeste l’évocation toute stylisée de l’Orient, puisque le compositeur déclara lui-même s’être inspiré « d’un chant d’amour nubien chanté par des bateliers sur le Nil… » Après un saut dans le passé pour entendre Lachrimae Antiquae (1604) de Dowland, « lamento » ou pavane explorant poétiquement les tréfonds de l’affliction et la source des larmes, le sentiment de douleur persiste avec la Symphonie n° 2 de Schumann (1846), dont les quatre mouvements traduisent la lutte éperdue de l’esprit contre les premiers assauts de la maladie. Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Klaus Mäkelä, Orchestre de Paris, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

35.2

EUR35.2.

Votre billet est ici