Orchestre De Chambre De Lausanne / Renaud Capuçon, violon, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ Catégorie d’Évènement: Paris Orchestre De Chambre De Lausanne / Renaud Capuçon, violon, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 14 novembre 2023, PARIS. Orchestre De Chambre De Lausanne / Renaud Capuçon, violon, direction – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:00 (2023-11-14 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros. Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE / RENAUD CAPUÇON Mozart, R. Strauss, BeethovenConcert symphonique• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h30 dont 1 entractePROGRAMME Wolfgang Amadeus MozartConcerto pour violon n° 5Richard StraussMétamorphosesENTRACTELudwig van BeethovenSymphonie n° 1DISTRIBUTIONOrchestre de chambre de LausanneRenaud Capuçon , violon, direction L’Orchestre de chambre de Lausanne, aux côtés de son directeur artistique Renaud Capuçon, dans un programme qui couvre quelque 170 ans de musique germanique, depuis le Concerto n° 5 de Mozart jusqu’aux crépusculaires Métamorphoses de Strauss. Écrites par Strauss durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, les Métamorphoses chantent un requiem, celui du « monde d’hier » à jamais disparu, par la voix de vingt-trois cordes solistes aux chatoiements harmoniques sans cesse renouvelés. L’atmosphère est tout autre aussi bien dans la Première Symphonie de Beethoven, efficace prise en main du genre par un compositeur bien décidé à marquer l’histoire de la musique, que dans l’éblouissant Concerto n° 5 de Mozart, parfois appelé « concerto turc » en raison de l’atmosphère de son finale. Renaud Capuçon, familier de cette configuration (on l’avait entendu ainsi en janvier 2018 avec la Camerata Salzbourg), en assure à la fois la partie soliste et la direction d’orchestre. Orchestre de Chambre de Lausanne, Renaud Capuçon, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Orchestre de Chambre de Lausanne, Renaud Capuçon, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Votre billet est ici GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris 35.2

