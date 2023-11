Rolando Villazón, Ténor / Xavier de Maistre, harpe – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 10 novembre 2023, PARIS.

Rolando Villazón, Ténor / Xavier de Maistre, harpe – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 51.7 à 112.2 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. ROLANDO VILLAZÓN / XAVIER DE MAISTRE Serenata latinaRécital• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h30PROGRAMMEOeuvres de Luis Antonio Calvo, Antonio Estévez, Manuel de Falla, Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Eduardo Sánchez de Fuentes, Yvette Souviron…DISTRIBUTIONRolando Villazón , ténorXavier de Maistre , harpe Le ténor Rolando Villazón et le harpiste Xavier de Maistre ont concocté un assortiment de chansons d’une Amérique latine pleine de mystère, de joie et de mélancolie. Des couleurs inédites se révèlent dans l’intimité de cette sérénade nocturne. Irrémédiablement attiré par la lanterne magique de l’opéra et du bel canto, le timbre solaire de Rolando Villazón brille néanmoins sans exclusive sur les répertoires les plus variés, populaires ou savants. En duo avec le harpiste virtuose Xavier de Maistre, tout autant passionné des chemins de traverse et auteur de la plupart de ces arrangements, le ténor franco-mexicain se livre ici dans un répertoire de cœur qui fait vibrer la corde sensible et la langue maternelle de ses origines. Le voyage est généreusement étendu à tout un continent, croisant, avec le Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, Cuba et l’Espagne, chants traditionnels et mélodies pour piano et voix lyrique de compositeurs emblématiques comme Ginastera ou Falla. Rolando Villazón, Xavier de Maistre, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Rolando Villazón, Xavier de Maistre, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

51.7

EUR51.7.

Votre billet est ici