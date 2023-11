Alexandre Kantorow, Piano – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 9 novembre 2023, PARIS.

Alexandre Kantorow, Piano – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 35.2 à 68.2 euros.

ALEXANDRE KANTOROW Bartók, Liszt, Stravinski, Fauré, Rachmaninoff, Bach / BrahmsRécital piano• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 2h10 dont 1 entractePROGRAMMEBéla BartókRhapsodie, op. 1Franz LisztÉtude d’exécution transcendante n°12 « Chasse-neige » Vallée d’Obermann Gabriel FauréNocturne n°6 op. 63 Serge RachmaninoffSonate n°1 op. 28 Johannes BrahmsChaconne de J.S. Bach pour la main gauche DISTRIBUTIONAlexandre Kantorow , piano Depuis son triomphe au Concours Tchaïkovski de Moscou, en 2019, Alexandre Kantorow obtient les plus hautes récompenses. Sous ses airs rêveurs, un virtuose sans peur. La preuve dans ce programme d’une exigence inouïe. Outre la Rhapsodie n°1 de Bartók et la Chaconne de Bach transcrite par Brahms déjà confiées aux micros du label Bis, Alexandre Kantorow fait ce soir voisiner la célèbre étude « Chasse-neige » de Liszt avec le Nocturne n°6 de Fauré. Il enjambera également les chausse-trappes qui parsèment les extraits de L’Oiseau de feu de Stravinski arrangés en 1928 par Guido Agosti (Danse infernale, Berceuse et Final), avant de se mesurer au défi technique que représente l’immense Sonate n°1 (1907) de Serge Rachmaninov. Soit un triptyque probablement inspiré par le Faust de Goethe, où les angoisses métaphysiques de l’alchimiste dicteraient l’Allegro molto, la beauté de Marguerite le Lento, les maléfices de Méphistophélès l’Allegro molto. Diable ! Alexandre Kantorow, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

