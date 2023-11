Concert’eau / Orchestre de Paris – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 8 novembre 2023, PARIS.

Concert’eau / Orchestre de Paris – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:00 (2023-11-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. CONCERT’EAU Orchestre de Paris – Lucie Leguay – Sabine Quindou – Beethoven, Debussy, Respighi…Concert avec images• Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie• Durée : environ 1h20PROGRAMMEExtraits d’œuvres de Ludwig van Beethoven, Claude Debussy, Ottorino Respighi…DISTRIBUTIONLucie Leguay , directionSabine Quindou , texte, récitFrançoise Carrière , comédienne L’Orchestre de Paris se met à l’eau et le public est invité à se mouiller avec lui, en suivant Sabine Quindou et sa tortue de mer qui nous dévoilent l’importance vitale de l’eau et des océans, avec la complicité de Beethoven, Respighi et Debussy. C’est dans l’esprit, cher aux téléspectateurs, de l’émission « C’est pas sorcier », que Sabine Quindou présente, épaulée par une tortue de mer très bavarde, cette promenade de l’Orchestre de Paris en milieu aquatique. Les océans couvrent 70% de la surface de la Terre et sans eux, la vie n’existerait pas. C’est grâce aux océans que notre planète trône comme un astre unique dans l’univers. Mais d’où vient cette eau ? Quand les premières formes de vie sous-marine sont-elles apparues ? L’homme descend-il du poisson ? Est-il vrai que la moitié de l’oxygène que nous respirons provient du fond des mers ? Et l’eau de la douche, est-elle la même que celle des océans ? Sabine Quindou et sa tortue répondront à toutes ces questions et à bien d’autres, le public étant guidé dans sa découverte par les possibilités expressives de l’orchestre, l’eau ayant toujours constitué, pour la musique, un objet de fascination. Avec la collaboration du Laboratoire de Biologie des organismes et les écosystèmes aquatiques et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS BOREA) Orchestre de Paris, Lucie Leguay, Françoise Carrière, Sabine Quindou, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Orchestre de Paris, Lucie Leguay, Françoise Carrière, Sabine Quindou, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

Votre billet est ici

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

22.0

EUR22.0.

