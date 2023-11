Ivo Pogorelich, Piano – Chopin – Philharmonie de Paris GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ, 7 novembre 2023, PARIS.

Philharmonie de Paris (1-R-2022-3944 & 4254, 2&3-R-2021-13751 & 13749) présente ce concert. Récital piano• Grande salle Pierre Boulez – PhilharmoniePROGRAMME Frédéric ChopinPolonaise-Fantaisie op. 61Sonate n° 3 en si mineur op. 58Fantaisie en fa mineur op. 49Berceuse op. 57Barcarolle op.60DISTRIBUTIONIvo Pogorelich , piano Après un très long moment d’absence, le pianiste Ivo Pogorelich revient sur scène ces dernières années. Son Chopin sonne comme aucun autre, porté qu’il est par une interprétation habitée et incroyablement personnelle. Le parcours d’Ivo Pogorelich est rien moins que rectiligne. En 1980, son élimination au deuxième tour du Concours Chopin de Varsovie poussa Martha Argerich, en guise de protestation, à démissionner de son poste de membre du jury. Les quinze années suivantes furent celles du succès, mais il disparut des scènes à la suite du décès de son épouse (et ancienne professeure), et ce n’est que récemment que ses auditeurs ont pu l’entendre de nouveau en concert comme au disque. Entretemps, ses interprétations se sont encore radicalisées : tempi de plus en plus ralentis, recherches timbriques et liberté rythmique transforment de fond en comble la réception des œuvres sur lesquelles il se penche. Le moment du concert est celui du mélange entre les notes du compositeur et la subjectivité de l’interprète, très loin d’un rôle de double au service de la musique d’un autre. Production Piano**** Ivo Pogorelich, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024 Ivo Pogorelich, Philharmonie de Paris / Cité de la Musique saison 2023/2024

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ PARIS 221, Avenue Jean-Jaurès Paris

