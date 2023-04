Festival 100% GRANDE HALLE LA VILLETTE – SALLE 4 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

DAVID BOBÉEDOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE (Molière)Dans le cadre du Festival 100% Création 2023Avertissement :Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.le spectacle contient des scènes de violence. Dom Juan est présenté dans la pièce comme un « classiste, sexiste, glottophobe, dominant… ». Une scène de viol est notamment jouée sur scène sur de la musique qui couvre les sons. Aucune nudité n'est pour autant à notifier. Dans un décor de statues monumentales gisant à terre, tel un cimetière de dieux déchus, que devient la démesure de Dom Juan, héros plus complexe qu'il n'y paraît ? Comment se saisir de la beauté d'un texte fondateur dont la représentation renvoie aux dominations contemporaines les plus détestables ? Porter sur scène de grandes figures engage le risque d'en déboulonner symboliquement quelques-unes. David Bobée chemine dans une oeuvre au long cours dont La Villette s'est faite complice avec Lucrèce Borgia et plus récemment Peer Gynt. Artiste prolifique engagé contre toutes formes de discriminations, le nouveau directeur du Théâtre du Nord excelle à décoloniser les arts en fabriquant de somptueux spectacles transdisciplinaires et fédérateurs.Durée : 2h40 min

