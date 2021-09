Paris Grande Halle de la Villette Paris L’appellation Cognac au Whisky Live Paris Grande Halle de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’appellation Cognac au Whisky Live Paris Grande Halle de la Villette, 25 septembre 2021 13:30, Paris. 25 – 27 septembre Sur place Entrée libre 04 72 07 31 93 Durant trois jours, plus de 15 000 passionnés et professionnels pourront découvrir une sélection de cognacs sur le salon avec les maisons de Cognac Durant trois jours, plus de 15 000 passionnés et professionnels pourront découvrir une sélection de cognacs sur le salon avec les maisons de Cognac :

83 – Cognac Landier

84 – Cognac Ferrand

85 – Cognac Camus

86 – Cognac François Voyer

87 – Cognac Bache-Gabrielsen

88 – Cognac Naud

89 – Cognac Vallein Tercinier

90 – Cognac Grosperrin L’appellation Cognac proposera aux visiteurs une masterclass « Cocktails et exception : rencontre avec trois marques de Cognac », dispensée par David Boileau, ambassadeur du Cognac au BNIC, et des représentants des maisons de Cognac Bache-Gabrielsen, Grosperrin et Naud, le lundi 27 septembre de 11h00 à 11h45, au Forum. Cette masterclass pourra accueillir 50 personnes maximum (sans réservation) et sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’événement https://www.facebook.com/WhiskyLiveParis. Présente également, sur le stand n°7 Cognac Experience X Le Syndicat, à la Cocktail Street, l’espace bar du salon Whisky Live Paris, l’appellation Cognac fera découvrir, en partenariat avec le bar parisien « Le Syndicat »* plusieurs cocktails à base de Cognac.

L’équipe mettra en avant l’authenticité et la diversité des cognacs, tant en termes de style que d’expression des terroirs.

Stand n°6 : la maison Camus tiendra le bar « Camus & Black Bottle »

Stand n°12 : la Maison Rémy Martin tiendra le « Sidecar bar by Rémy Martin ». Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 75019 Paris Paris samedi 25 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 26 septembre – 13h30 à 18h00

lundi 27 septembre – 11h00 à 18h00

