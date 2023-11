Sonic Symphony GRAND REX, 2 juin 2024, PARIS.

Gérard Drouot Productions (L-R-21-11645/13065) présente ce concert SONIC SYMPHONYPréparez-vous à parcourir le chemin des souvenirs à la vitesse de Sonic !Sonic Symphony est une expérience de live immersive qui célèbre plus de trois décennies de musique de la mascotte emblématique de SEGA. Les premières musiques en 8 bits et 16 bits aux groupes de rock et EDM, ce concert vous emmènera dans un voyage musical à travers le monde coloré de Sonic, le hérisson.Revivez vos moments préférés, animés par un orchestre symphonique et un groupe de rock. Sonic Symphony sera un hommage électrisant à la musique qui a défini des générations de joueurs.Ne manquez pas la chance de découvrir les sons de Sonic comme jamais auparavant N° PMR : 01 42 64 49 40

GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière Paris

