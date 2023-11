Batman 1989 – Ciné-concert du 35ème anniversaire GRAND REX, 24 mai 2024, PARIS.

Batman 1989 – Ciné-concert du 35ème anniversaire GRAND REX. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:00 (2024-05-24 au ). Tarif : 63.0 à 129.0 euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS (L-R-21-11645/13065) présente BATMAN 1989Ciné-concert du 35ème anniversaireCélébrez le 35e anniversaire du film emblématique (sorti en 1989) du super-héros DC de Warner Bros. Pictures, Batman, en ciné-concert !Le Chevalier Noir, défenseur de la loi et de l’ordre à Gotham City, se trouve dans une zone d’ombre entre le bien et le mal, se battant uniquement avec ses compétences en arts martiaux et son esprit aiguisé pour défendre les innocents et purger la mémoire du meurtre brutal de ses parents – en gardant toujours le secret sur sa véritable identité, celle du philanthrope millionnaire Bruce Wayne.Le film sera accompagné d’un orchestre en live, dirigé par James Olmstead. L’occasion idéale de revoir un classique apprécié les fans, basé sur l’un des personnages de bande dessinée DC les plus populaires, ou de le faire découvrir à un nouveau public.Batman 1989 en ciné-concert sera au Grand Rex de Paris vendredi 24 mai 2024 !Réservations P.M.R. : 01 42 64 49 40

GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière Paris

