Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition GRAND REX PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition GRAND REX, 7 mai 2024, PARIS. Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition GRAND REX. Un spectacle à la date du 2024-05-07 à 20:00 (2024-05-07 au ). Tarif : 30.0 à 58.0 euros. Dark Smile Productions (3-1102742) présente : LES DUOS IMPOSSIBLES Le spectacle sera filmé. Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition Pour ce dixième anniversaire, les Duos Impossibles vous offrent une soirée exceptionnelle au Grand Rex à Paris. Artistes incontournables, duos surprenants, sketches inédits : les Duos Impossibles de Ferrari 10ème édition sera modestement un des événements les plus marquants de votre vie ! À ne pas manquer !Informations pratiques : Durée : 2h30A partir de 12 ansMétro Ligne 8 et 9, Bus Ligne 20, 32, 39, Parking Rex Atrium, VélibRéservation PMR : contact@darksmile.tickets Jérémy Ferrari, Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari Jérémy Ferrari, Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari Votre billet est ici GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière Paris 30.0

EUR30.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu GRAND REX Adresse 1, bd Poissonnière Ville PARIS Departement Paris Tarif 30.0 58.0 Lieu Ville GRAND REX PARIS

GRAND REX PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition GRAND REX 2024-05-07 was last modified: by Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari – 10ème Edition GRAND REX GRAND REX 7 mai 2024 Grand REX Paris

PARIS Paris