Le Soldat Rose, les 15 Ans – Le Grand Rex, Paris GRAND REX Catégorie d’Évènement: Paris Le Soldat Rose, les 15 Ans – Le Grand Rex, Paris GRAND REX, 24 février 2024, PARIS. Le Soldat Rose, les 15 Ans – Le Grand Rex, Paris GRAND REX. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 11:00 (2024-02-09 au ). Tarif : 30.0 à 52.0 euros. LE SOLDAT ROSE, LES 15 ANS A l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose fait son grand retour sur scène dans une nouvelle mise en scène exceptionnelle au Grand Rex à l’automne 2023, et en tournée dans toute la France. C’est l’histoire du Petit Joseph, qui, lassé du monde des adultes, se réfugie dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Lorsque la nuit tombe, caché dans un rayon, il voit alors les jouets s’animer. Joseph va alors croiser plusieurs personnages qui l’observent avec étonnement. Un jouet sort du lot : le Soldat Rose. Il est depuis de longues années dans le grand magasin, car personne ne veut de lui. Les garçons n’aiment pas sa couleur rose et les petites filles ne veulent pas d’un soldat. Joseph va vivre, le temps d’une nuit, une aventure extraordinaire à parcourir les rayons à la rencontre de tous ces personnages avec « ses yeux d’enfants ». Musique de Louis ChédidParoles de Pierre-Dominique BurgaudNouvelle mise en scène de Julien AlluguetteAvec Merwan Benmansour, Juliette Cohen, Yoann Launay, Clara Poulet, Jérémy Petit, Fanny Fourquez, Janis Palu, Océane BerlandGenre : Spectacle Musical, jeune public Le Soldat Rose Le Soldat Rose Votre billet est ici GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière Paris 30.0

