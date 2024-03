Paris Globe 2024 Théâtre de la Villette Paris, mardi 21 mai 2024.

Du mardi 21 mai 2024 au vendredi 31 mai 2024 :

.Tout public. payant

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le théâtre de la Villette invite des artistes du monde entier à venir se produire à Paris du 21 au 31 mai dans plusieurs théâtres parisiens pour une compétition artistique inédite. L’occasion de découvrir 12 créations inédites de l’avant-garde théâtre internationale.

Au printemps 2024, Paris va vivre au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle et foisonnante, à destination de toutes et tous, que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. À partir d’avril, les artistes investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires. Au-delà de ces grands événements fédérateurs, la Ville de Paris installera, pendant tout l’été et dans chaque arrondissement, des sites de festivités, qui accueilleront de nombreuses manifestations culturelles, pour faire vibrer les Parisiennes et les Parisiens, tout comme les visiteurs du monde entier, au rythme des Jeux.

Le théâtre Paris-Villette a invité 12 équipes du monde entier se retrouvent à Paris pour une compétition artistique du 21 au 31 mai. Ce face à face, porté par les valeurs d’amitié, de respect et d’excellence, qui sont autant de valeurs olympiques, sera l’occasion pour les artistes de mesurer l’état de la création d’autres pays et d’autres cultures. Les projets viendront de Beyrouth, Amsterdam, Santiago, Kiev, Barcelone, Budapest, Ouagadougou, Montréal et Douala …. Ils sont le reflet d’une nouvelle génération d’artistes, puissante et engagée, qui regarde le monde. Les projets seront accueillis sur sept scènes parisiennes qui imaginent pour la première fois un évènement commun et qu’ils espèrent conserver en héritage de cette olympiade. À l’issue de ces rencontres internationales, un jury de Parisiens remettra le prix du « monde de demain » à l’une des douze créations.

Théâtre de la Villette 211 boulevard de la Villette 75019

© Élodie Loprin/Ville de Paris Théâtre Paris Villette