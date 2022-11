REFORM // CLTX GLAZART LA PLAGE Paris Catégorie d’évènement: Paris

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 00h-06h REFORM, ce sont des soirées techno venues de Belgique défendant des évènements inclusifs, un safe space où tu peux être toi-même et danser jusqu’au bout de la nuit…

REFORM invite CLTX CLTX

CLTX est un jeune artiste français né et élevé à Paris. Ses productions sont fortement influencées par les warehouse parties, qui ont façonné la scène parisienne dans les années 2010.

L'amour de CLTX pour la musique heavy metal influence ses productions techno. De multiples raves et soirées club l'ont conduit à sa nouvelle passion, la production de sa propre musique et la création de son projet CLTX Techno ainsi que la gestion de son propre label TX & Autonome Records. Si nous parlons d'une signature, elle se reflète dans ses kicks puissants, ses vibes rave fluides et ses structures brutes.

