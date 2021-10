Paris Génération Visio 75016, Paris Retour au Moyen-âge sur Génération Visio Génération Visio Paris Catégories d’évènement: 75016

Retour au Moyen-âge sur Génération Visio Génération Visio, 21 octobre 2021 16:00, Paris. 21 octobre – 2 décembre, les jeudis Sur place GRATUIT – Inscription gratuite pour tester l’atelier puis abonnement de 12€/mois pour accéder à plus de 8 ateliers par semaine. 08 05 38 54 20, contact@generationvisio.com, https://generationvisio.com/generation-visio-2/generationvisio-fbe1/ Remontez le temps et faites la connaissance d’Aliénor d’Aquitaine avec Amaury sur Génération Visio. Génération Visio est la première plateforme de visioconférences culturelles et de bien-être proposant 8 activités par semaine pour les 65 ans et +, à partager avec un proche à distance ! Partez à la rencontre d’Aliénor d’Aquitaine. Amaury vous emmène faire un voyage dans le temps, au XII e siècle qui se caractérise par une formidable période de renaissance ! L’atelier dure 45 minutes et se déroule tous les 15 jours les jeudis à 16h en direct et est disponible en replay les mardis une semaine sur deux à partir de 18h30. Génération Visio 38 rue Boileau paris 75016 Paris Quartier d’Auteuil 75016 jeudi 21 octobre – 16h00 à 16h30

jeudi 4 novembre – 16h00 à 16h30

jeudi 18 novembre – 16h00 à 16h30

jeudi 2 décembre – 16h00 à 16h30

Heure : 16:00 - 16:30