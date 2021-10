Paris Génération Visio 75016, Paris La minute artistique sur Génération Visio Génération Visio Paris Catégories d’évènement: 75016

La minute artistique sur Génération Visio Génération Visio, 27 octobre 2021 15:30, Paris. Mercredi 27 octobre, 15h30 Sur place GRATUIT – Inscription gratuite pour tester l’atelier puis abonnement de 12€/mois pour accéder à plus de 8 ateliers par semaine. https://generationvisio.com/generation-visio-2/nos-ateliers-bien-etre, contact@generationvisio.com, 08 05 38 54 20 Découvrez le mouvement impressionniste et testez vos connaissances avec Claire sur Génération Visio. Génération Visio est la première plateforme de visioconférences culturelles et de bien-être proposant 8 activités par semaine pour les 65 ans et +, à partager avec un proche à distance ! Claire Durand-Ruel Snollaerts, historienne d’art (Paris 1 – Sorbonne), descendante du marchand Paul Durand-Ruel, se consacre depuis une trentaine d’années aux recherches et expertises de l’œuvre du peintre Camille Pissarro. Spécialiste de Caillebotte au fauvisme, et de toute l’époque impressionniste, Claire propose de vous raconter l’histoire de ce mouvement. Soyez attentif, un petit quizz vous attend en fin d’atelier ! L’atelier dure 45 minutes et se déroule mercredi 27/10 à 15h30 en direct et est disponible en replay le jeudi 4/11 à partir de 18h. Génération Visio 38 rue Boileau paris 75016 Paris Quartier d’Auteuil 75016 mercredi 27 octobre – 15h30 à 16h15

