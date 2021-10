Paris Génération Visio 75016, Paris Gym douce sur Génération Visio Génération Visio Paris Catégories d’évènement: 75016

Gym douce sur Génération Visio Génération Visio, 15 octobre 2021 15:30, Paris. 15 octobre – 12 novembre, les vendredis Sur place GRATUIT – Inscription gratuite pour tester l’atelier puis abonnement de 12€/mois pour accéder à plus de 8 ateliers par semaine. contact@generationvisio.com, 08 05 38 54 20, https://generationvisio.com/generation-visio-2/generationvisio-fbe1/ Travaillez votre coordination et votre musculation en douceur et en visioconférence avec Romain sur Génération Visio. Génération Visio est la première plateforme de visioconférences culturelles et de bien-être proposant 8 activités par semaine pour les 65 ans et +, à partager avec un proche à distance ! Notre atelier Gym douce est animé par Romain qui se donne pour objectif d’améliorer votre coordination et votre équilibre au quotidien en partageant avec vous de nombreux exercices de gymnastique et de musculation. Un cours ludique mêle gymnastique et musculation en douceur afin de favoriser coordination, équilibre et souplesse. L’atelier dure 45 minutes et se déroule tous les vendredi à 15h30 en direct et est disponible en replay les lundis à partir de 18h30. Génération Visio 38 rue Boileau paris 75016 Paris Quartier d’Auteuil 75016 vendredi 15 octobre – 15h30 à 16h00

