Visite guidée de la Tour de l'horloge de la gare de Lyon Paris

La Tour de l'horloge de la gare de Lyon domine la place Louis-Armand à Paris depuis près de 125 ans.

Vous êtes exceptionnellement invités à gravir ses 370 marches pour atteindre son sommet, à 61 mètres de hauteur : à travers de nombreux documents exposés à chaque étage vous découvrirez les secrets de celle qui était, en 1900, la deuxième plus grande horloge du monde…

Paris Gare de Lyon
Place Louis-Armand 75012 Paris

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

