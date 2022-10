Paris Game Week, le plus grand salon français de jeux vidéo Paris Expo – Porte de Versailles, 2 novembre 2022, Paris.

Du mercredi 02 novembre 2022 au dimanche 06 novembre 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 08h30 à 18h30

. payant De 15€ à 19€

La Paris Games Week est le plus grand salon français de jeu vidéo. Des grands classiques rétrogaming aux innovations technologiques qui feront les jeux de demain, la Paris Games Week est l’événement fédérateur des passionnés de la culture vidéoludique à retrouver du 02 au 06 novembre.

UNE EXPÉRIENCE FAMILIALE

La Paris Games Week est le moment idéal pour passer du temps en famille, découvrir, échanger et s’amuser. Afin de rendre votre expérience spéciale pour vous et votre famille, découvrez ce que nous avons mis en place. Plus d’infos

UN SALON PLUS ACCESSIBLE

Découvrez les différents dispositifs mis en place sur le salon pour rendre le jeu vidéo et la Paris Games Week plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Plus d’infos

JOUER RESPONSABLE

PEDAGOJEUX : Informer et sensibiliser aux questions du jeu vidéo et du numérique. Afin de mieux appréhender la pratique du jeu vidéo et les outils numériques, le collectif PédaGoJeux est là pour aider les parents. Plus d’infos

Paris Expo – Porte de Versailles 1, Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://www.parisgamesweek.com/ https://www.parisgamesweek.com/

©DR/Paris Game Week