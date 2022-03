Paris Gallery Weekend : de retour pour une 9ème édition, 19 mai 2022, .

Date et horaire exacts : Du jeudi 19 mai 2022 au dimanche 22 mai 2022 :

dimanche

de 14h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

103 galeries parisiennes et du Grand-Paris ont confirmé leur participation à cette manifestation qui s’est imposée depuis 2014 comme l’un des rendez-vous phare au printemps pour les galeries ainsi que pour tous collectionneurs et amateurs d’art qu’ils soient avertis, néophytes ou en devenir.

Un évènement gratuit et libre d’accès

Ouvert à toutes et à tous, entièrement gratuit et libre d’accès, Paris Gallery Weekend offrira cette année encore un nombre important d’expositions individuelles ou collectives, de vernissages, de parcours géographiques ou thématiques ainsi que des rencontres avec les artistes et les professionnels qui font et accompagnent la création d’hier et d’aujourd’hui.

La force du Paris Gallery Weekend : rencontrez les galeristes et les artistes !

À ce jour, l’on compte une quarantaine de vernissages prévus dans les galeries participantes dont celui de la première exposition à Paris pour Rafa Macarrón chez Enrico Navarra mais aussi, et entres autres, Aurèle à la GALERIE LARA VINCY, Charles Sandison chez MARTINE ABOUCAYA, Catherine Balet chez Bigaignon, Sara Sadik chez Crèvecoeur, Musquiqui Chihying chez LIUSA WANG, Pablo Reinoso chez Xippas ainsi que le Prix Polyptyque – Léna Durr, Arina Essipowitsch, Brigitte Manoukian chez. SIT DOWN.

À ces vernissages viendront s’ajouter une trentaine de rencontres organisées dans les galeries avec notamment les artistes Claire Adelfang (RABOUAN-MOUSSION), Céline Berger (PATRICIA DORFMANN), Eduardo Fonseca (Ricardo Fernandes), Etienne Gros (Galerie INSULA), Kentaro Kawabata (HIGH ART), Eva Nielsen (galerie Jousse Entreprise), Adjaratou Ouedraogo et Osvalde Lewat (Galerie Françoise Livinec), Maxime Pellet (Double V Gallery), Davide Sgambaro (Galerie Alberta Pane). Sont également déjà prévues au programme de Paris Gallery Weekend une douzaine de signatures et trois performances.

Le Paris Gallery Weekend offrira également l’occasion de voir en galerie des expositions d’artistes majeurs et internationalement reconnus dont Lucas Arruda (David Zwirner), Caroll Dunham (Galerie Max Hetzler), Shirley Jaffe (Galerie Nathalie Obadia, Paris/Bruxelles), Jacqueline de Jong (Galerie Allen), Todd Hido (galerie Les filles du calvaire), Le Corbusier (Galerie Zlotowski), Martin Kippenberger (Skarstedt Gallery), Vera Molnár (Galerie Berthet Aittouarés), Jaume Plensa (Galerie Lelong & Co.) ou Robert Wilson (Ketabi Projects).

Une participation élargie et un nouveau board

Depuis 2021, le CPGA – Comité Professionnel des Galeries d’Art – a pris le relais de l’association Choices dans l’organisation du Paris Gallery Weekend. Cette manifestation rappelle le rôle central des galeries et les enjeux actuellement en présence alors même que la place de Paris affirme un dynamisme retrouvé. L’édition 2022 de Paris Gallery Weekend est mise en œuvre sous l’égide d’un Board renouvelé composé de Isabelle Alfonsi (Marcelle Alix), Florence Bonnefous (Air de Paris), Vanessa Clairet (Perrotin), Yves Zlotowski (Galerie Zlotowski) et Marion Papillon (Galerie Papillon), présidente du CPGA. Comme en 2021, l’événement est piloté par Géraldine de Spéville, déléguée générale du CPGA et Silvia Ammon (directrice de Paris Internationale) qui vient renforcer l’équipe pour la deuxième année consécutive.

L’année 2021 avait marqué un élargissement considérable du nombre de galeries participantes (127 contre 48 en 2019) et de l’offre en présence en s’étendant notamment aux galeries spécialisées en art moderne. Cette nouvelle dimension, et nouvelle force de Paris Gallery Weekend, se retrouve en 2022.

Les détails du programme et la liste des galeries participantes seront communiqués sur le site du Paris Gallery Weekend.

Contact : contact@parisgalleryweekend.com https://parisgalleryweekend.com/ https://www.facebook.com/ParisGalleryWeekend/ https://twitter.com/PGW_Galeries

Date complète :

© Paris Gallery Weekend 2022