Paris Galerie Vallois Paris « Why Not Sneeze » Galerie Vallois Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Why Not Sneeze » Galerie Vallois, 8 juillet 2021 09:00-8 juillet 2021 19:00, Paris. 8 – 30 juillet Entrée libre, Gratuit http://www.vallois.com, artdeco@vallois.com, 0143295084 Du 8 au 30 juillet 2021, la galerie Vallois poursuit son exploration de la scène contemporaine béninoise. Du 8 au 30 juillet 2021, la galerie Vallois poursuit son exploration de la scène contemporaine béninoise.

Pour le second opus de cette exposition intitulée Why not sneeze, elle fait dialoguer dans sa galerie du 35 rue de Seine les oeuvres de Kifouli Dossou (1978-) et Gérard Quenum (1971-).

Puisant leurs inspirations dans l’ancestralité des traditions de leurs pays et à l’avant-garde de la création contemporaine, leurs oeuvres révèlent une forte charge émotionnelle. Galerie Vallois 35 rue de Seine, Paris 75006 Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris jeudi 8 juillet – 09h00 à 19h00

vendredi 9 juillet – 09h00 à 19h00

samedi 10 juillet – 10h00 à 13h00

samedi 10 juillet – 14h00 à 19h00

lundi 12 juillet – 14h00 à 19h00

mardi 13 juillet – 09h00 à 19h00

mercredi 14 juillet – 09h00 à 19h00

jeudi 15 juillet – 09h00 à 19h00

vendredi 16 juillet – 09h00 à 19h00

samedi 17 juillet – 10h00 à 13h00

samedi 17 juillet – 14h00 à 19h00

lundi 19 juillet – 14h00 à 19h00

mardi 20 juillet – 09h00 à 19h00

mercredi 21 juillet – 09h00 à 19h00

jeudi 22 juillet – 09h00 à 19h00

vendredi 23 juillet – 09h00 à 19h00

samedi 24 juillet – 10h00 à 13h00

samedi 24 juillet – 14h00 à 19h00

lundi 26 juillet – 14h00 à 19h00

mardi 27 juillet – 09h00 à 19h00

mercredi 28 juillet – 09h00 à 19h00

jeudi 29 juillet – 09h00 à 19h00

vendredi 30 juillet – 09h00 à 19h00

Détails Heure : 09:00 - 19:00 Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Galerie Vallois Adresse 35 rue de Seine, Paris Ville Paris lieuville Galerie Vallois Paris