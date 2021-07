Paris Galerie Vallois Paris « Richard Di Rosa » Galerie Vallois Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Richard Di Rosa » Galerie Vallois, 8 juillet 2021 09:00-8 juillet 2021 19:00, Paris. 8 – 30 juillet Entrée libre, gratuit http://www.vallois.fr, artdeco@vallois.com, 0143295084 Du 8 au 30 juillet, la galerie VALLOIS située 41, rue de Seine consacre son espace aux sculptures de l’artiste exposées dans le cadre de « 2021 : SAISON BENINOISE ». À l’heure de la réouverture des lieux d’exposition, des lieux de convivialité, une exposition de Richard Di Rosa est ce qui peut arriver de mieux : la joie, la force, le mouvement,

qui se dégagent de ses sculptures sont autant d’invitations à reprendre goût à la vie.

Du 8 au 30 juillet, la galerie VALLOIS située 41, rue de Seine consacre son espace aux sculptures de l’artiste exposées dans le cadre de « 2021 : SAISON BENINOISE ». En effet, le Bénin est un pays cher à Richard di Rosa depuis qu’il l’a découvert dans le cadre d’une résidence d’artistes au Centre de Lobozounkpa à Cotonou, dont la Galerie Vallois est partenaire.

Pour cette exposition, l’artiste propose ici sa vision du Bénin, dont il a rapporté quelques pièces, et qu’il a revisité à distance lors des confinements.

Ses Récades réalisées sur place au Bénin sont inspirées des nombreuses sculptures qu’il a pu admirer au Petit Musée de la Récade. Il adjoint aux objets symboles de pouvoir sa propre grammaire plastique.

La colonne des marmites, présente dans l’exposition, a été également réalisée là-bas. Ces ustensiles courants ont fait surgir en lui l’imaginaire de la colonne, qui s’inscrit dans une longue tradition artistique, de la Flagellation du Christ aux emblèmes commémoratifs victorieux.

Mais Richard Di Rosa rêve d’une colonne qui ne serait pas droite, qui ne serait pas verticalité triomphante mais tout en arabesque, douceur et rondeur. La métamorphose des marmites en colonne, agrémentées d’un oeil, déploie l’imaginaire d’une animalité. Galerie Vallois 41 rue de Seine 75006 Paris Quartier de Saint-Germain-des-Prés Paris jeudi 8 juillet – 09h00 à 19h00

