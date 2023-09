« Artiste ou Super-Héros ? », Daldo Marte à la Galerie Vallois Galerie Vallois Paris, 5 octobre 2023 10:00, Paris.

Du 5 au 28 octobre, la Galerie Vallois – dans son espace 41 rue de Seine – consacre, pour la première fois, un solo show à l’artiste cubain Daldo Marte Limonta. À la croisée de l’Art Populaire, de l’Art Outsider, du Pop Art, de l’Art Brut et du Street Art, l’exposition réunit un ensemble de tableaux, objets, costumes et vidéos qui offrent une plongée dans l’univers de cet artiste autodidacte et multifacettes, au destin tout à fait exceptionnel. Des rues de la Havane aux rues de Saint-Germain-des-Prés, l’exposition sera également ponctuée de performances de l’artiste.

Né en 1982 à La Havane dans une famille monoparentale modeste, Daldo souffre depuis son enfance de troubles mentaux qui l’isolent tout en stimulant sa créativité. Inspiré par les dessins animés qu’il regarde à la télévision, il couvre ses cahiers d’écolier de bandes dessinées. À l’âge de sept ans, il entreprend de confectionner lui-même les jouets qu’il n’a pas les moyens de s’offrir. Il récupère donc des restes de chambres à air et de pneus, dans lesquels il fabrique des personnages en trois dimensions, selon une méthode d’assemblage d’une rare ingéniosité.

Perfectionnant sa technique au fil des ans, il n’a jamais abandonné ce travail de création. Il donne ainsi corps aux nombreuses créatures issues de son imagination qui portent la marque de diverses cultures et traditions : guerriers, super-héros, animaux et monstres fantastiques…

La télévision lui fournit toujours des sujets d’inspiration, notamment d’actualité : pendant la période du Covid il a réalisé une série de super-héros portant des masques chirurgicaux, tandis que les événements en Ukraine ont été à l’origine d’un tableau monumental sur le thème de la guerre, qui ne comporte pas moins de 1732 pièces en caoutchouc recyclé.

Parallèlement, Daldo décide d’incarner lui-même ces super-héros qu’il admire toujours autant et se confectionne des costumes à partir de matériaux et objets recyclés. Ainsi vêtu et masqué, il arpente quotidiennement les rues de La Havane, réalisant de véritables performances artistiques. L’histoire de Daldo Marte est une leçon de résilience et de dépassement de soi. Surmontant ses démons intérieurs, Daldo a trouvé dans l’art non seu- lement un refuge, mais surtout un moyen de s’exprimer et de s’accomplir. Ses œuvres ont déjà été exposées en France, aux Etats-Unis, au Portugal et à la Biennale de La Havane de 2015. Elles sont présentes dans les collections de l’American Folk Art Museum à New York, de l’Outsider Art Museum d’Amsterdam, ainsi que dans d’autres institu- tions et collections privées.

L’exposition sera l’occasion de célébrer la sortie du livre Daldo Marte, artist or superhero?

réalisé sous la direction de Rosmy Porter, conseiller culturel et commissaire d’exposition. L’ouvrage de 151 pages, richement illustré, propose une étude approfondie de cet artiste hors normes et de son œuvre en croisant les regards et analyses de divers intervenants, dont des personnalités du monde de l’art (conservateur de musée, critique d’art, galeristes, collectionneurs…). Abordant de multiples questionnements relatifs à l’art, à la psychologie, à la sociologie, et même d’ordre philosophique, ce livre permet d’appréhender toute la complexité de Daldo Marte et de son rapport à la réalité, tout en restituant par l’abondance de photos l’énergie vitale, le caractère ludique et la grande poésie de son univers.

