“L’Eau de Là” – Nouvelle exposition LiFang Galerie Sparts Galerie Sparts, 18 juin 2020 14:30, Paris. Jeudi 18 juin 2020, 14h30 Sur place http://www.SpArtSgallery.com, contact@spartsgallery.com La galerie SpArtS vous invite à découvrir la nouvelle exposition de LIFANG” L’Eau de Là “. La galerie SpArtS vous invite à découvrir la nouvelle exposition de LIFANG ” L’Eau de Là “ Exposition du 18 juin au 18 juillet 2020 “L’élément eau tient une place prépondérante dans la recherche artistique de LiFang. Avec la lumière, l’eau est essentielle à la vie. Toujours en mouvement, l’eau, dans tous ses états, est création, ouverture vers l’ailleurs, vers d’autres possibles, vers un au-delà. Au fil des séries, l’eau prend une place de plus en plus importante, jusqu’à -presque ? – devenir le sujet principal de l’œuvre. Au fil des tableaux, puis au cours des séries, le travail de recherche de LiFang autour de l’eau émerge. D’aucuns pourraient s’interroger : en quoi des scènes de vacances, à la piscine, à la rivière ou à la plage, relèvent-elles d’une quelconque profondeur ? Il y a d’abord l’universalité. Ces scènes expriment des ressentis communs au monde du vivant : la joie des corps en repos, connectés à la nature. Il y a ensuite la fusion avec la nature, soulignée un peu plus dans chaque série. Dans la série “Aux sources”, LiFang nous propose un monde de rêve dans un univers méditatif, un retour aux sources de nous-mêmes, à l’intérieur de soi. La couleur verte renvoie au fond de l’eau, et suggère un univers caché sous l’apparence limpide de cet instant de bonheur. Pour LiFang, l’essentiel de la vie se trouve dans les instants agréables qu’elle nous offre, dans la mesure où nous sommes capables de voir au-delà de la surface de l’eau, jusqu’au fond de la rivière et de nous-mêmes”. Marjorie Keters, extrait de l’article “LiFang, ou l’harmonie des contraires”, publié dans TK-21 LaRevue N°105. Merci de bien vouloir préciser votre venue par mail où téléphone pour mieux vous accueillir dans ” L’Eau de Là “ La galerie est ouverte de 14 h 30 à 19 h30 Et le matin sur RDV. Tél. : 01 43 26 05 44. contact@spartsgallery.com — S p A r t S gallery 41 rue de Seine PARIS 75006 +33(0)1 43 26 05 44 www.SpArtSgallery.com Galerie Sparts 41 Rue de Seine, 75006 75006 Paris Paris 6e Arrondissement Paris jeudi 18 juin 2020 – 14h30 à 19h30

