Exposition & Dédicace à la galerie Philippe Gelot Galerie Philippe Gelot, 17 juin 2022 10:00, Paris. 17 et 18 juin Sur place Exposition & Dédicace de Tarek et Vincent Pompetti à la galerie Philippe Gelot La Galerie Philippe Gelot a le plaisir de vous convier à une exposition / dédicace de Vincent Pompetti et Tarek les 17 et 18 juin de 10h à 20h. La galerie est située au 29, rue Saint Paul 75004 Paris (Métro Saint-Paul, ligne 1) Le site : https://pgelotgalerie.wordpress.com/ Galerie Philippe Gelot 29, rue Saint Paul 75004 Paris 75004 Paris Quartier Saint-Gervais vendredi 17 juin – 10h00 à 20h00

samedi 18 juin – 10h00 à 21h00

