« HERITAGE » :: Omar Victor Diop Galerie Magnin-A, 6 mars 2021 14:00-6 mars 2021 18:00, Paris.

6 mars – 8 mai Entrée libre, gratuit. info@magnin-a.com, 0143381300, https://www.magnin-a.com

Du 6 mars au 8 mai 2021, André Magnin confie les rênes de sa galerie à Omar Victor Diop pour une exposition consacrée aux grands portraitistes africains.

Héritier du studio photographique africain, dont les codes sont parfois réinvestis au sein de ses autoportraits, Omar Victor Diop a sélectionné pour cette carte blanche une cinquantaine de clichés des photographes qui l’ont marqué.

Mama Casset, Seydou Keïta, Malick Sidibé, J. D. ‘Okhai Ojeikere, Jean Depara ou encore Ambroise Ngaimoko (Studio 3Z/3C) dialoguent avec les images oniriques et colorées du photographe sénégalais. À travers ce parcours d’œuvres historiques, l’exposition « HERITAGE » tisse les liens sensibles entre l’œuvre de Diop et

l’héritage artistique dans lequel sa photographie s’inscrit.

Les choix d’Omar Victor Diop honorent cet art du portrait qui magnifie un continent dynamique. Le métissage s’opère entre couleurs et noir et blanc, du Mali des sixties au Sénégal contemporain. Les photographes deviennent les ambassadeurs d’une Afrique qui respire ; tissus ancestrales et tissus modernes, jeunesse optimiste et émancipée, noblesse du féminin et du masculin…

« Laisser la voix aux artistes », c’est le sens de la carte blanche donnée par la galerie d’André Magnin, pour qui « promouvoir l’art contemporain africain passe par la reconnaissance et la valorisation des artistes talentueux ». Temps fort du printemps 2021, « HERITAGE » met en lumière des collections peu visibles, pour la première fois réunies, dans l’optique de montrer la vitalité et la beauté de la photographie

africaine, dont les grandes figures ont été révélées par André Magnin dès 1991. 30 ans !

Galerie Magnin-A 118 Boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Paris 11e Arrondissement

