Le citron est la fleur la plus sincère Galerie les filles du calvaire Paris, 2 décembre 2023T 11:00, Paris.

Le citron est la fleur la plus sincère Galerie les filles du calvaire Paris 2 décembre 2023 – 13 janvier 2024

Commissariat : Yvannoé Kruger 2 décembre 2023 – 13 janvier 2024 1

La galerie Les filles du calvaire invite Yvannoé Kruger, du 2 décembre 2023 au 13 janvier 2024, pour l’exposition collective Le citron est la fleur la plus sincère, qui proposera à une quinzaine d’artistes de chaque continent d’explorer les multiples facettes de cet humble agrume. La galerie Les filles du calvaire invite Yvannoé Kruger, du 2 décembre 2023 au 13 janvier 2024, pour l’exposition collective Le citron est la fleur la plus sincère, qui proposera à une quinzaine d’artistes de chaque continent d’explorer les multiples facettes de cet humble agrume.

Icône de l’art en train de se faire et sanctuaire de l’inexploré, le citron, simple fruit, se dévoile sous un éclairage énigmatique. À la fois fruit et soleil, cet or qui pousse dans les arbres se mue en invité d’honneur le temps d’une exposition.

Personnage incontournable du monde des artistes, le citron est sur toutes les lèvres. Croisé au gré des visites d’ateliers, des rencontres et des voyages, son arbre, son zeste, sa pulpe et ses pépins se mettent à nu à travers une multitude de formes : du design à la performance, en passant par la peinture, l’installation, la photographie ou la poésie. Rendez-vous dans le nouvel espace de la galerie Les filles du calvaire, au 21 rue Chapon, pour célébrer le fruit du citronnier.

La galerie Les filles du calvaire invite Yvannoé Kruger à investir les lieux et confirme ainsi sa volonté d’élargir la programmation par des invitations et des cartes blanches. Yvannoé Kruger est directeur de POUSH et directeur artistique de Manifesto. Il s’engage aux côtés des artistes par le commissariat d’exposition depuis plus d’une dizaine d’années.

Artistes présentés : Abdelhak Benallou, Anna Farouche, Apollinaria Broche, Baptiste et Jaïna, Bianca Argimón, Bruno Verjus, Çağla Ulusoy, Charles Hascoët, Claudio Coltorti, Itamar Gov, Jean-Pierre Bertrand, Lei Saito, Léo Fourdrinier, Mateo Revillo, Maya Inès Touam, Nicolas Momein, Nika Kutateladze, Raphaël-Bachir Osman, Taisiia Cherkasova, Ugo Schilde.

Galerie les filles du calvaire 21 rue Chapon, 75003 Paris Quartier Sainte-Avoye Paris 75003