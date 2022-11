Vernissage / Exposition « Les destins » Galerie le fil rouge, 2 décembre 2022 19:00, Paris.

2 – 7 décembre Sur place Gratuit

OZA est un artiste international basé à Paris. Ses principaux axes de travail sont les questions sociales et le développement durable. OZA travaille avec la photographie analogique, la peinture abstraite, les plantes et la résine époxy.

Elle a commencé à faire de la photographie analogique à l’âge de 6 ans et a eu sa première exposition d’art à l’âge de 17 ans. OZA a obtenu son diplôme des beaux-arts à l’Académie des arts et de l’architecture de Kyiv (Ukraine). Après cela, elle a reçu une bourse de l’UE pour la poursuivre à l’EHESS, son objectif principal de la thèse était la sociologie de l’art. Elle a reçu plusieurs prix internationaux pour ses œuvres. OZA est membre de l’Association des Artistes Français « Maison des Artistes ». Elle a été invitée à enseigner la créativité dans plusieurs universités et à occuper le poste de rédactrice en chef d’une édition spéciale d’une revue d’art « Argument » consacrée à l’art ukrainien.

Les œuvres d’OZA sont régulièrement exposées en Europe. Vous pouvez également trouver son travail dans plusieurs galeries en ligne comme KAZoART et Saatchi. Les informations sur sa prochaine exposition à Paris sont souvent publiées sur son compte Instagram @phozanet.

Cette exposition a été créée suite à la guerre en Ukraine. L’artiste réfléchie sur les destins humains pendant avant et après la guerre. Les fils blancs représentent les destins des humains. Certains s’arrêtent au milieu, certains se croisent, certains sont droits et arrivent jusqu’au bout. Les couleurs du jaune et bleu font référence à l’Ukraine, la couleur argent représente le temps. Le but de cette série est de rappeler aux spectateurs que la vie est imprévisible, les destinées sont très différentes, et il faut apprécier chaque instant de notre vie.

Galerie le fil rouge 4 rue Wurtz 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche

vendredi 2 décembre – 19h00 à 21h00

samedi 3 décembre – 16h00 à 19h00

dimanche 4 décembre – 16h00 à 19h00

lundi 5 décembre – 16h00 à 19h00

mardi 6 décembre – 16h00 à 19h00

mercredi 7 décembre – 16h00 à 19h00