Exposition INDOCILES Galerie « le cerisier » Paris

Exposition INDOCILES Galerie « le cerisier », 27 janvier 2023 19:00, Paris

.Avec Laetitia Lesaffre, Léa Robin, Doctrovée Basimba, Aurelia Peñafiel et Ingrid Stubinger qui est notre invitée allemande dans le cadre de la journée franco-allemande. INDOCILES est une exposition collective féministe qui voyagera sur différents continents pendant une année . A chaque « étape pays », nous invitons à exposer une artiste locale sensibilisée par la cause , qui sera ensuite invitée au reste de la tournée. Un format inclusif et novateur à l’image de Tildés. Galerie « le cerisier » 42 quai des Célestins 75004 Paris 75004 Paris Quartier de l’Arsenal vendredi 27 janvier – 19h00 à 23h00

Galerie "le cerisier"
42 quai des Célestins 75004 Paris

