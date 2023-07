Cet évènement est passé Carriberrie Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob Paris Catégorie d’Évènement: Paris Carriberrie Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob Paris, 1 juillet 2023 10:00, Paris. Carriberrie Galerie Arts d’Australie – Stéphane Jacob Paris 1 juillet – 22 septembre Venez découvrir l’art Aborigène avec notre exposition Carriberrie ! 1 juillet – 22 septembre 1

http://www.artsdaustralie.com L’exposition Carriberie* vous propose de rendre hommage à la culture aborigène. Entrez dans la danse, en suivant le cheminement initiatique des peuples aborigènes, autour d’une sélection spéciale de peintures et de sculptures. Le parcours souligne la charge du territoire et la multiplicité de ces formes selon des techniques variées. *Le terme aborigène « Carriberie » est utilisé pour décrire une cérémonie mêlant chants, récits et danses.

Le terme aborigène « Carriberie » est utilisé pour décrire une cérémonie mêlant chants, récits et danses. Mot connu dans sa version anglicisée «Corroboree ».

Galerie Arts d'Australie – Stéphane Jacob
13 rue Chapon, 75003
Paris

