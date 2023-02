PARIS GADJO CLUB MUSIQUE BRESILIENNE/SWING MANOUCHE ESPACE GERARD PHILIPE, 17 mars 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

PARIS GADJO CLUB MUSIQUE BRESILIENNE/SWING MANOUCHE ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:30 (2023-03-17 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Paris Gadjo Club : le mariage du choro et du swing gitan, un pont musical entre Paris et Rio ! Christophe Davot, guitariste, est à l’initiative de ce projet inédit qui unit la musique brésilienne au jazz manouche. Par cette heureuse union des deux genres musicaux, Paris Gadjo Club rend un hommage vibrant aux musiciens de la tradition du swing manouche, ainsi qu’aux grands interprètes de choro, samba et bossa nova. Ils seront accompagnés par la formidable chanteuse Hélène Argo, à la voix unique d’altiste, chaleureuse et pleine de sensibilité. Ici pas d’esbroufe ni de bavardage, mais des notes qui ont un sens et racontent une histoire. Sérénité, finesse, sensibilité et musicalité sont les maîtres mots de ce quintet parfaitement équilibré. « Ce quintet s’empare du répertoire manouche avec subtilité et originalité » – Télérama. Pierre-Louis Cas, Stan Laferrière, Christophe Davot, Laurent Vanhée Pierre-Louis Cas, Stan Laferrière, Christophe Davot, Laurent Vanhée

Votre billet est ici

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

Paris Gadjo Club : le mariage du choro et du swing gitan, un pont musical entre Paris et Rio !

Christophe Davot, guitariste, est à l’initiative de ce projet inédit qui unit la musique brésilienne au jazz manouche. Par cette heureuse union des deux genres musicaux, Paris Gadjo Club rend un hommage vibrant aux musiciens de la tradition du swing manouche, ainsi qu’aux grands interprètes de choro, samba et bossa nova.

Ils seront accompagnés par la formidable chanteuse Hélène Argo, à la voix unique d’altiste, chaleureuse et pleine de sensibilité.

Ici pas d’esbroufe ni de bavardage, mais des notes qui ont un sens et racontent une histoire. Sérénité, finesse, sensibilité et musicalité sont les maîtres mots de ce quintet parfaitement équilibré.

« Ce quintet s’empare du répertoire manouche avec subtilité et originalité » – Télérama.

.19.3 EUR19.3.

Votre billet est ici