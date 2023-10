Cet évènement est passé Fresque de la Biodiversité Paris, France Paris Catégorie d’Évènement: Paris Fresque de la Biodiversité Paris, France Paris, 18 juillet 2023, Paris. Fresque de la Biodiversité 18 juillet – 9 décembre Paris, France A partir de 5€ Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion. La participation à l’atelier est à prix libre. Les montants récoltés sont destinés à financer les outils de la Fresque, des actions de sensibilisation ainsi que le développement du réseau de la Fresque de la Biodiversité. Durée 3h00 15 min Présentation du concept + Icebreaker 30 min Apéro pour comprendre le mécanisme des écosystèmes 75 min de Fresque de la Biodiversité et ses 5 lots de 40 cartes 30 min de créativité pour personnaliser et faire émerger des émotions 30 min de restitution & débrief & échange Durée : 3h00

