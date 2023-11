Ici Demain Festival #4 FGO-BARBARA, 23 novembre 2023, PARIS.

Ici Demain Festival met en avant une nouvelle vague d’artistes aux horizons et aux esthétiques variées qui font la richesse de la jeune création contemporaine. Le tout dans la continuité et en complément de la mission de soutien à la création et à l’émergence de FGO-Barbara porté par le Pôle Création artistique. Ici Demain a été imaginé en 2020, au cœur de la Goutte d’Or, quartier à part entière d’un 18ème arrondissement éclectique et foisonnant déjà connu pour être le cœur battant des musiques actuelles à Paris. Mettre en avant ce line-up d’artistes émergent·es, c’est également leur donner les moyens de faire leurs premiers pas sur scène dans les meilleures conditions possible, encadré·es avec une attention particulière par l’ensemble de l’équipe de FGO-Barbara. Comme la richesse de la jeune création contemporaine s’exprime aussi par l’art visuel, l’esthétique de la 4ème édition du festival a été confiée à l’illustratrice Antoine Djack. Ici Demain Festival Ici Demain Festival

FGO-BARBARA PARIS 1, RUE FLEURY Paris

