Paris fête ses marchés et leur savoir-faire, 22 septembre 2023, .

Du vendredi 22 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’occasion de l’édition 2023 de la Fête des Marchés, du 22 au 24 septembre, les commerçants vous présentent les différentes facettes de leurs métiers et leurs savoir-faire incontournables. Au programme : animations diverses et rencontres pour s’initier à la préparation de leurs produits sains et abordables.

Cette année, la fête des marchés se met au sport et vous offre la troisième mi-temps.

Du vendredi 22 au

dimanche 24 septembre 2023, venez célébrer la fête des marchés de Paris. Durant

trois jours, les commerçants vous invitent à (re)découvrir vos marchés autour des

valeurs du sport, en résonance avec la Coupe du Monde du Rugby 2023, qui a lieu

au même moment. À cette occasion, les marchés de Paris vous réservent leurs

lots d’animations gratuites pour petits et grands…

Fanfares,

dégustations sportives et gourmandes autour de vélos smoothies, distribution de

livrets et fiches recettes, jeux pour remporter des sacoches vélo entièrement

conçues à partir de bâches de marché …

Les marchés de Paris

jouent les prolongations et font durer l’été.

Les animations et les différents marchés concernés : demandez le programme !

Savoir-faire et expertise

Les actrices et acteurs qui font

vivre nos marchés sont les commerçant.es : producteur.rices, maraîcher.es,

poissonnier.es, boucher.es, traiteur.euses… Doté.e.s de savoir-faire et de

conseils uniques pour le choix et la préparation de leurs produits, elles et ils

vous accompagnent pas à pas vers la réussite de vos recettes, mais également

vers la découverte de nouvelles saveurs. Les marchés

constituent plus qu’une simple étape dans l’acheminement de nos courses,

ils sont un véritable lieu de rencontre (et de beaucoup de discussion !), de

partage et de découverte. Ne manquez pas la Fête des Marchés pour les

(re)découvrir et, peut-être, en faire un nouveau lieu incontournable de votre

quotidien.

Alimentation abordable et saine

Ces savoir-faire ont été acquis par

le travail de produits finement sélectionnés. De saison, biologiques, de

circuit court, directement du.de la producteur.rices ou choisies avec soin, les

denrées de nos commerçant.es offrent aux Parisiennes et Parisiens le choix

d’opter pour une alimentation saine et équilibrée. Conviviale et familiale,

l’expérience « marché » est accessible pour toutes et tous : à travers

leurs conseils, nos experts œuvrent pour une alimentation abordable, aussi

douce pour nos papilles que pour notre porte-monnaie.

Expert.es, amateur.es, enfants,

adultes… vous l’aurez compris, les marchés sont une réelle expérience de vie

qu’il fait bon d’ajouter à sa liste (de courses) !

Sur les marchés parisiens

Contact :

