Rencontrez la douane au Salon du lycéen et de l’étudiant en Ile-de-France

à Paris 2 – 4 février Paris Expo Porte de Versailles Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-02T10:00:00+01:00 – 2024-02-02T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T10:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

Le Salon du lycéen et de l’étudiant à Paris le 2, 3 et 4 février 2024

Vous êtes au lycée et vous préparez vos choix de spécialités et vos candidatures Parcoursup ?

Le Salon de l’étudiant est le rendez-vous incontournable pour réflechir à votre projet d’orientation, votre futur métier, et construire votre parcours d’études.

Profitez de la présence des représentants de nombreuses formations et d’étudiants à Paris Porte de Versailles. Ils apporteront des conseils personnalisés sur les choix d’études qui s’offrent à vous.

Venez rencontrer la douane au Salon du lycéen et de l’étudiant à Paris Porte de Versailles

La douane sera présente afin de vous faire connaître ses missions et vous présenter toutes les informations relatives au recrutement sur l’ensemble du territoire : les différents métiers, comment rejoindre la douane…

Ce sera aussi l’occasion pour vous de demander aux agents présents de partager leurs expériences et leur intérêt pour leur métier.

Informations pratiques

Dates et horaires : vendredi 2 février de 10h à 17h – Samedi 3 et dimanche 4 février de 10h à 18h

: vendredi 2 février de 10h à 17h – Samedi 3 et dimanche 4 février de 10h à 18h Adresse : Porte de Versailles – Pavillons 5.2 et 5.3 place de la Porte de Versailles 75015 Paris

: Porte de Versailles – Pavillons 5.2 et 5.3 place de la Porte de Versailles 75015 Paris S’inscrire gratuitement

Plus d’informations

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France