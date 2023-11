Silver Economy Expo Paris Expo Porte de Versailles Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Silver Economy Expo 28 et 29 novembre Paris Expo Porte de Versailles

Organisé par Alain Bosetti, entrepreneur boulonnais bien connu des créateurs d’entreprises, le salon Silver Economy Expo se tient au parc des Expositons de la porte de Versailles les 28 et 29 novembre 2023.

C’est l’occasion de découvrir les innovations pour préparer la société du bien-vieillir et de la longévité avec 70 start-up, futures pépites de la silver économie, une vitrine des solutions disponibles, à sourcer en un seul lieu, et des conférences pour profiter des analyses les plus récentes et comprendre les enjeux et défi de la filière.

Paris Expo Porte de Versailles Porte de Versailles, Paris Paris 75015

