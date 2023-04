Salon des Maires 21-23 nov. 2023 Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salon des Maires 21-23 nov. 2023 Paris Expo Porte de Versailles, 21 novembre 2023, Paris. Salon des Maires 21-23 nov. 2023 21 – 23 novembre Paris Expo Porte de Versailles Entrée payante Rencontre incontrounable des élus et décideurs locaux, le Salon des Maires et des Collectivités Locales, en partenariat avec l’AMF depuis près de 20 ans et en concomitance avec le Congrès des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité rassemble un visitorat exclusif avec un fort maillage territorial et rassemble un écosystème d’acteurs clés. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.salondesmaires.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

2023-11-23T09:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Salon des Maires 21-23 nov. 2023 Paris Expo Porte de Versailles 2023-11-21 was last modified: by Salon des Maires 21-23 nov. 2023 Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 21 novembre 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris