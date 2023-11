La Commission européenne au Salon des Maires Paris Expo – Porte de Versailles Paris, 21 novembre 2023, Paris.

Le Salon des Maires et des Collectivités locales est devenu l’événement phare de l’Europe des Communes. En effet, pour les élus locaux cet événement est l’occasion parfaite de rencontrer le service de la Commission européenne en France et d’engager des discussions sur le rôle de l’Europe au sein des collectivités locales françaises.

Retrouvez-nous sur la “Place de l’Europe” au Pavillon 4. (stand E62-2)

Deux tables-rondes sont prévues sur l’Arène de l’innovation :

Mardi 21 novembre – 16h15 -16h45 : ‘Élections européennes 2024 : Quels enjeux et quel impact pour les territoires ?’

Les élections européennes sont cruciales pour les élus locaux et les territoires français car elles déterminent en grande partie la manière dont les politiques de l’UE influencent la vie quotidienne des citoyens locaux et les opportunités de développement dans les régions. Elles offrent également un mécanisme essentiel pour la participation démocratique et l’expression des préoccupations locales à l’échelle européenne.

Comment les politiques européennes impactent-elles les politiques locales et la vie de mon territoire ?

Quel est le rôle du Parlement européen ?

Pourquoi voter aux européennes ?

Quel est le rôle des élus locaux dans le cadre des élections européennes ?

Avec la participation de Isabelle Coustet (Parlement européen), Valérie Drezet-Humez (Commission européenne), Thibault Guignard (Maire de Plœuc-L’Hermitage) et Philippe Juvin (à confirmer).

Cette table ronde sera animée par Christophe Préault (Toute l’Europe)

les informations détaillées de la table ronde

Mercredi 22 novembre – 16h15-16h45 « La mise en œuvre du Green Deal dans les territoires »

Le Pacte vert pour l’Europe, également connu sous le nom de Green Deal européen, est une initiative majeure de l’Union européenne visant à faire de l’Europe le premier continent neutre en carbone d’ici 2050. Il vise à transformer l’économie européenne en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en favorisant la durabilité environnementale et en stimulant la croissance économique verte. Il en découle des implications spécifiques pour les territoires, notamment réglementaires mais également en termes de planification stratégique et mise en œuvre d’actions très concrètes sur le terrain. Des financement et initiatives bien précises sont également à portée des collectivités afin de les aider à atteindre les objectifs du Pacte vert au niveau local.

Avec la participation de Pierre Loaëc (Commission européenne), Christophe Rouillon (à confirmer), La Rochelle (à confirmer)

Cette table ronde sera animée par Christophe Préault (Toute l’Europe)

Les informations détaillées de la table ronde

Paris Expo – Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://smcl2023.site.calypso-event.net/visiteur.htm »}] [{« link »: « https://www.salondesmaires.com/programme/detail/e3ae83be-6e72-ee11-a8d3-005056ac7c95 »}, {« link »: « https://www.salondesmaires.com/programme/detail/66f2f3dd-6e72-ee11-a8d3-005056ac7c95 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T09:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:30:00+01:00

2023-11-22T09:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:30:00+01:00

salon maires