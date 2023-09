Salon L’Aventure des Métiers Paris Expo Porte de Versailles Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Salon L’Aventure des Métiers 17 – 19 novembre Paris Expo Porte de Versailles Sur inscription

Vous avez rendez-vous avec l’avenir !

Le rendez-vous incontournable pour réflechir à votre projet d’orientation, votre futur métier, et construire votre parcours d’études.

Le Salon Aventure des métiers est l’occasion de découvrir des professions et des secteurs d’activités, peu ou mal connues. Vous pourrez également échanger avec des professionnels qui partageront avec vous leurs expériences et témoignages aussi enrichissantes que passionnantes !

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://salon-education.salon.letudiant.fr/salon-l-aventure-des-metiers »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T10:00:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00