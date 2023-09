Cet évènement est passé La balade d’Albertus le Dinosaure Paris – Expo porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris La balade d’Albertus le Dinosaure Paris – Expo porte de Versailles Paris, 19 septembre 2023, Paris. La balade d’Albertus le Dinosaure 19 – 21 septembre Paris – Expo porte de Versailles UN DINOSAURE UNIQUE ! La dernière création du Pr.W, l’illustre scientifique du parc Winnoland. La nouveauté du parc Winnoland met en scène un scientifique voulant recréer des espèces de Dinosaures. Celui-ci est l’un de ses meilleurs résultats ! Un Spinosaure nommé Albertus… Oserez-vous lui tendre la main ? Paris – Expo porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T11:30:00+02:00 – 2023-09-19T12:00:00+02:00

2023-09-21T15:00:00+02:00 – 2023-09-21T15:30:00+02:00 Winnoland Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Paris - Expo porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris

