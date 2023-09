Tombola : 1 sac à dos Delsey et 1 calendrier de l’Avent Rituals à gagner Paris – Expo porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Tombola : 1 sac à dos Delsey et 1 calendrier de l’Avent Rituals à gagner Paris – Expo porte de Versailles Paris, 19 septembre 2023, Paris. Tombola : 1 sac à dos Delsey et 1 calendrier de l’Avent Rituals à gagner 19 – 21 septembre Paris – Expo porte de Versailles W8COM FAIT SA TOMBOLA Venez le stand B61 participer à notre Tombola et tentez de remporter un sac à dos de la marque DELSEY d’une valeur de 169€ et un calendrier de L’AVENT RITUALS d’une valeur 69€.

2 gagnants seront tirés au sort chaque jour à 16h pendant toute la durée du salon.

Les gagnants seront recontactés par téléphone le jour même. BONNE CHANCE A VOUS ! Paris – Expo porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T10:00:00+02:00 – 2023-09-19T16:00:00+02:00

2023-09-21T10:00:00+02:00 – 2023-09-21T16:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris - Expo porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville Paris - Expo porte de Versailles Paris latitude longitude 48.832462;2.287854

Paris - Expo porte de Versailles Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/