Jeu Concours Paris – Expo porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeu Concours Paris – Expo porte de Versailles Paris, 19 septembre 2023, Paris. Jeu Concours 19 – 21 septembre Paris – Expo porte de Versailles Rendez-vous sur notre stand afin de participer à notre grand jeu concours !

Plus de 3000 euros de cadeaux sont à gagner, dont un séjour idyllique sur l’île grecque de Santorin.

On vous attend ! Paris – Expo porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:00:00+02:00 – 2023-09-19T17:00:00+02:00

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T17:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris - Expo porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris Lieu Ville Paris - Expo porte de Versailles Paris latitude longitude 48.832462;2.287854

Paris - Expo porte de Versailles Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/