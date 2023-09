Cet évènement est passé Plongez dans l’énergie du Carnaval ! Paris – Expo porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris Plongez dans l’énergie du Carnaval ! Paris – Expo porte de Versailles Paris, 12 septembre 2023, Paris. Plongez dans l’énergie du Carnaval ! 12 – 14 septembre Paris – Expo porte de Versailles Vous pouvez vivre l’expérience d’un carnaval vibrant aux rythmes envoûtants au salon solutionsCSE.

Laissez-vous emporter par cette ambiance festive de :

– 9h à 9h30

-12h30 à 13h Paris – Expo porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-12T09:00:00+02:00 – 2023-09-12T09:30:00+02:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Paris

