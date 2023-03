Retrouvez les experts du transport et de la logistique Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Retrouvez les experts du transport et de la logistique Paris Expo Porte de Versailles, 28 mars 2023, Paris. Retrouvez les experts du transport et de la logistique 28 – 30 mars Paris Expo Porte de Versailles sur inscription Créée par les chargeurs et pour les chargeurs, la SITL est l’événement incontournable rassemblant les professionnels de l’industrie logistique pour présenter les dernières évolutions du marché aux industriels et distributeurs. Réunissant en un seul lieu pendant trois jours l’intégralité de la chaîne logistique (offreurs, infrastructures, prestataires), les fédérations et les acteurs économiques, la SITL est la vitrine des solutions logistiques d’aujourd’hui et des innovations de demain pour assurer la compétitivité des entreprises. Développez votre activité, rencontrez de nouveaux fournisseurs et partenaires, échangez lors de conférences d’experts, testez des produits innovants au sein du seul événement en France fédérant l’ensemble de la communauté du fret et de la logistique. Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://alumni.ipsa.fr/agenda/retrouvez-les-experts-du-transport-et-de-la-logistique-74 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T09:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-03-30T09:00:00+02:00 – 2023-03-30T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Paris Expo Porte de Versailles Adresse 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Expo Porte de Versailles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Retrouvez les experts du transport et de la logistique Paris Expo Porte de Versailles 2023-03-28 was last modified: by Retrouvez les experts du transport et de la logistique Paris Expo Porte de Versailles Paris Expo Porte de Versailles 28 mars 2023 Paris Paris Expo Porte de Versailles Paris

Paris Paris