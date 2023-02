Venez admirer le savoir-faire et l’excellence de nos jeunes passionnés apprentis charcutiers Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Venez admirer le savoir-faire et l’excellence de nos jeunes passionnés apprentis charcutiers Paris Expo Porte de Versailles, 5 mars 2023, Paris. Venez admirer le savoir-faire et l’excellence de nos jeunes passionnés apprentis charcutiers Dimanche 5 mars, 10h00 Paris Expo Porte de Versailles Les apprentis du Ceproc vous donnent rendez-vous Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris 75015 Paris Île-de-France Dimanche 5 mars au matin, venez à la rencontre des apprentis et formateurs du CEPROC pour une grande fête de l’apprentissage. Charcutiers-traiteurs, cuisiniers, pâtissiers et boulangers seront au RDV. Démonstrations, échanges et dégustations seront au programme, avec la présence exceptionnelle de plusieurs MOF Charcuterie-traiteur dont Mr Joël Mauvigney, Président de la CNCT, David Bret et Christophe Tourneux. Nous vous attendons nombreux sur le ring porcin au sein du Pavillon 1 !

